Житель Башкирии разорил улей ради закуски

В Кугарчинском районе Башкирии 40-летнего жителя села Мраково заподозрили в краже меда вместе с рамками прямо из улья. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию с заявлением обратился 54-летний житель того же села, который сообщил, что ночью неизвестный проник на территорию его хозяйства и разорил один из ульев. Стражам порядка удалось по горячим следам задержать подозреваемого: им оказался 40-летный местный житель.

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«Когда люди в форме зашли в дом подозреваемого, то застали необычную картину: мужчина распивал спиртные напитки, обильно закусывая медом в сотах. Руки мужчины были опухшими от укуса пчел, которые были против незваных гостей. Сельчанин не стал отпираться и признался в совершенном», — говорится в сообщении.

Подозреваемый рассказал, что деревянные рамки сжег в печи, а содержимое переложил в тарелку. Общая сумма ущерба от его действий составила около трех тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

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