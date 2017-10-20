Кремль обвинил США в давлении на МОК ради отстранения россиян от Олимпиады

Президент России Владимир Путин считает, что американские государственные и негосударственные организации пытаются повлиять на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью недопуска российских спортсменов на ОИ-2018. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит «Р-Спорт».

«Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом», — ответил Песков на вопрос о речи Путина, в которой он, по словам журналиста, намекнул на попытки американских инстанций повлиять на МОК с целью отстранения России от Олимпиады.

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По словам Пескова, Путин говорил как о государственных, так и о негосударственных структурах США. Конкретные ведомства пресс-секретарь президента не назвал.

13 октября Олимпийский комитет США (USOC) призвал МОК наказать Россию по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). По словам исполнительного директора USOC Скотта Блэкмана, американские спортсмены возмущены тем, что медали ОИ-2014 в Сочи не перераспределены и ни один из российских атлетов не дисквалифицирован.