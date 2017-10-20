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Капитану киевского «Динамо» наложили десять швов после кровавого столкновения

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Капитану киевского «Динамо» Домагою Виде наложили десять швов после столкновения с нападающим швейцарского «Янг Бойз» Муми Нгамале в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщил врач команды Леонид Миронов, слова которого на сайте украинского клуба.

«С Видой, к счастью, все нормально: зашили рану, наложили около десяти швов, обработали место столкновения, сверху обезопасили стерильной повязкой. Сотрясения головного мозга нет, консультация с нейрохирургом и контрольные снимки показали, что с Домагоем все нормально», — рассказал Миронов.

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Встреча прошла в четверг, 19 октября, в Киеве и завершилась со счетом 2:2. После трех туров «Динамо» лидирует в группе В, набрав семь очков. «Янг Бойз» отстает на четыре балла и занимает вторую строчку.

Вида выступает за киевлян с января 2013 года. В составе команды он по два раза выигрывал чемпионат Украины и национальный Кубок.

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