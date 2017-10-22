Глава ЦРУ рассказал о планах разозлить свое агентство

Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что планирует сделать свое ведомство «более злобным», передает South China Morning Post.

Он пояснил, что это связано с ракетно-ядерной программой КНДР. По его словам, США должны принять то, что правительство Ким Чен Ына стоит на пороге создания ракеты, способной поразить объекты на территории Америки, и работать над недопущением этого.

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«Если Ким должен исчезнуть, учитывая историю ЦРУ, я не буду говорить об этом, — заявил Помпео в ответ на вопрос о варианте физического устранения северокорейского лидера. — Это не полезно для нашего ведомства».

Гллава ведомства уточнил, что намерен восстановить полевые миссии агентов.

В апреле 2017 года Совет национальной безопасности при президенте США представил Дональду Трампу сценарии противодействия ядерной программе КНДР. В нем, как выяснили журналисты, одним из вариантов является физическое устранение Ким Чен Ына, а также размещение ядерных бомб южнее 38-й параллели.

В сентябре 2016 года министр обороны Республики Корея Хан Мин Ку на заседании парламента подтвердил, что южнокорейские элитные войска готовы ликвидировать лидера КНДР в случае возникновения угрозы применения ядерного оружия. По его словам, такой план существует, но может быть применен только при наихудшем развитии ситуации.