Власти Подмосковья анонсировали роуд-шоу в США, Южной Корее, Японии и Швейцарии

Московская область представит свой инвестиционный потенциал в рамках роуд-шоу в США, Южной Корее, Японии и Швейцарии. Об этом сообщает газета «Подмосковье сегодня» в среду, 25 октября.

«Мы посетим США в составе бизнес-миссии Минпромторга России. Далее планируем поездку в Южную Корею и Японию и в декабре — в Швейцарию. В следующем году наши роуд-шоу планируем продолжать. Сейчас формируем список приоритетных локаций», — сказал министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Он отметил, что благодаря роуд-шоу регион получает возможность представить инвестиционный потенциал, а представители Подмосковья могут рассказать об уникальных мерах поддержки сразу большому количеству иностранных предпринимателей. На презентации также приглашаются компании, которые уже работают в Московской области, к примеру, «Мишлен» и «Ашан».

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что роуд-шоу инвестиционной привлекательности Подмосковья демонстрируют свою результативность. Глава региона также сообщил, что до конца года в Подмосковье откроются около 30 новых предприятий. В частности, на территории региона строят производства такие крупные компании, как NC Milk, Mercedes.

В июле Денис Буцаев сообщил, что Мособласть по большинству показателей инвестиционной привлекательности входит в тройку лидеров в России.