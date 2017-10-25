Крым
 

Организаторы севастопольского бала примут участие в Русском балу в Швейцарии

Перейти в «Мою Ленту»

28 октября в рамках проекта «Русские вечера в Швейцарии» в Лозанне состоится первый Русский бал «Сокровища России». Непосредственное участие в его организации приняли руководители Большого севастопольского офицерского бала Екатерина Графодатская и Дмитрий Платов, которые также выступят танцмейстерами события. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Бал пройдет при содействии благотворительного фонда Константина Хабенского, который также примет личное участие в мероприятии.

«Этот проект максимально отражает русскую культуру и душу. В ходе бала будут исполнены гениальные музыкальные произведения великих русских композиторов Чайковского, Прокофьева, Глинки, прозвучат отрывки из бессмертных творений Пушкина, Льва Толстого и многих других русских поэтов и писателей», — рассказала Екатерина Графодатская.

Важно отметить, что севастопольцев пригласили в Лозанну именно как представителей России. Таким образом, организаторы мероприятия вопреки мнению стран Запада признали Крым и Севастополь частью РФ.

Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества «Благородное собрание Севастополя», целью которого, по словам организаторов, является решение общественных, социальных и культурных задач. В этом году бал был приурочен к празднованию 12 июня Дня России и дня города-героя Севастополя.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Севастополе состоялся Большой благотворительный офицерский бал
На офицерском балу в Севастополе покажут традиции русского флота
В Севастополе пройдет офицерский бал «Герой нашего времени»
Последние новости
Цитадель ИГ затормозила продвижение сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
Трогавшего женщин за грудь известного журналиста выгнали из эфира
В НАТО обвинили Россию в нарушениях во время учений «Запад-2017»
Федор Емельяненко назвал младшего брата Иудой
Kozel объединился с «Клинским»
В сети нашли 21-минутный секс-плейлист Иванки Трамп и ее мужа
Определено место Порошенко в списке богатейших украинцев
Другие материалы рубрики
Крым15:1110 октября
Дмитрий Овсянников

Команда молодости

Как Дмитрий Овсянников собирал единомышленников в Севастополе
13:5525 октября

Аксенов уволил начальника службы финнадзора Крыма

16:3325 октября

Осужденных в России лидеров крымско-татарского меджлиса выдали Турции

19:2616 августа

Организаторы фестиваля «Опера в Херсонесе» рассказали о деталях мероприятия

Крым00:0811 августа

Знойное дыхание «Люцифера»

Как Крым спасается от аномальной жары
11:5819 октября

Аксенов пообещал зачистить все «хамские морды» Крыма

20:2524 октября

В Крыму ответили Собчак на слова о принадлежности полуострова Украине

20:3214 августа

Пограничники помогли вернуться домой дрейфовавшему три дня в море украинцу

Крым12:4227 сентября

До основанья, а затем

В Севастополе приступили к сносу ларьков
15:4511 октября

Установку автодорожной арки Крымского моста показали с высоты птичьего полета

13:4423 октября

В Крыму придумали способ решить проблемы с пресной водой

13:50 9 августа

Дрейфовавший три дня в Черном море украинец рассказал о своем приключении

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Омский Минздрав оштрафовал спасшую пациенту жизнь медсестру
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Одноклассник найденного в туалете заколотого школьника признался в его убийстве
Поклонская пристыдила Чайку и вспомнила фильм Навального
«Девушек меняют часто — клиентов у них много»
Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
МИД приравнял действия Запада в СБ ООН к покрывательству террористов
Все материалы
Мир
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Цитадель ИГ затормозила продвижение сирийской армии в Дейр-эз-Зоре
В НАТО обвинили Россию в нарушениях во время учений «Запад-2017»
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Российский вертолет исчез возле Шпицбергена
Все материалы
Бывший СССР
Взрывной характер: за что подорвали Игоря Мосийчука
Месть Кадырова, российский след и украинские разборки
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
Определено место Порошенко в списке богатейших украинцев
Ляшко назвал возможного организатора покушения на Мосийчука
В Киргизии сделали праздничным день восстания против Российской империи
Выданный Турции лидер крымско-татарского меджлиса пообещал вернуться в Крым
Появилось видео подрыва Мосийчука
Все материалы
Экономика
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Украина раскрыла объем помощи от МВФ в обмен на реформы
«Калашников» пообещал журналистам скидку на травматическое оружие
Назван богатейший монарх Европы
Саудовцы решили поддержать договор ОПЕК+ после заявлений России
«Аэрофлот» 29 октября перейдет на зимнее расписание полетов
Компания Игоря Чайки ввела в эксплуатацию новый завод
Все материалы
Силовые структуры
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Бизнесмен Джабраилов признался в стрельбе в отеле рядом с Кремлем
В Москве налетчики в масках избили мужчину и забрали 13 миллионов рублей
У убитого в СИЗО чиновника «Роскосмоса» требовали миллионы рублей перед смертью
Комбата части в Чечне задержали после расстрела четверых бойцов
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Гигантская сколопендра сожрала беременную змею
Найдена самая древняя жертва цунами
Названы причины нежелания женщин заниматься сексом
США изумились уничтожению американского танка китайской ракетой
Все материалы
Спорт
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Федор Емельяненко назвал младшего брата Иудой
Ставший мемом тренер разозлился после увольнения из «Арарата»
Проявивший чудеса реакции бразильский вратарь отразил удар в упор
В сеть слили фото официального мяча ЧМ-2018
Квята выгнали с автодрома после Гран-при США
Украинский тренер нокаутировал судью во время матча
Все материалы
Культура
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
Луганские трупы
Цирк, лунатики и пытки в новом фильме продюсера «Зеленого слоника»
Названы самые ужасающие дети в книгах
Тимати заподозрили в покупке фанатов за 900 рублей
Уилл Смит возьмет в напарники полицейского-орка в боевике «Яркость»
Директора молодежного театра Апфельбаум задержали по делу Серебренникова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
IKEA взбесила женщин рекламой про бойфренда
Темная кукурузина в одежде уборщика на коробке хлопьев разожгла ненависть в сети
СК определился с версией нападения на журналистку «Эха Москвы»
Крупные российские СМИ поведали миру о пожирающих от голода крыс москвичах
Все материалы
Ценности
Парка и джемпер Quiksilver«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»
Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
Французы предложили женщинам смазывать тело африканским маслом
40-летние мужчины оказались ненавистниками леопардовых принтов
Краснодарец украл на Неделе моды в Москве сумки на 300 тысяч рублей
Chanel создала кроссовки совместно с adidas и Фарреллом Уильямсом
Китайцы показали 780-сильный гиперкар за 2,7 миллиона долларов
Две хурмы в Японии оценили в пять тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Десять альпинистов погибли в Монголии
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Обезьяна стащила телефон у любительницы селфи
Дерзкий барсук занял кошачье место в шотландском доме
Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
Все материалы
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
Машины, от которых все хотят избавиться
Какие автомобили британцы чаще всего сдают в утиль
Нет, только не это!
Как могли бы выглядеть четырехдверные MINI, Range Rover и Marussia
135000-сильный автомобиль разогнался до 322 километров в час за 8 секунд
Google научит беспилотники ездить зимой
Представлен самый чувствительный робот. И это не WALL-E
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы