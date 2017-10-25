Организаторы севастопольского бала примут участие в Русском балу в Швейцарии

28 октября в рамках проекта «Русские вечера в Швейцарии» в Лозанне состоится первый Русский бал «Сокровища России». Непосредственное участие в его организации приняли руководители Большого севастопольского офицерского бала Екатерина Графодатская и Дмитрий Платов, которые также выступят танцмейстерами события. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Бал пройдет при содействии благотворительного фонда Константина Хабенского, который также примет личное участие в мероприятии.

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«Этот проект максимально отражает русскую культуру и душу. В ходе бала будут исполнены гениальные музыкальные произведения великих русских композиторов Чайковского, Прокофьева, Глинки, прозвучат отрывки из бессмертных творений Пушкина, Льва Толстого и многих других русских поэтов и писателей», — рассказала Екатерина Графодатская.

Важно отметить, что севастопольцев пригласили в Лозанну именно как представителей России. Таким образом, организаторы мероприятия вопреки мнению стран Запада признали Крым и Севастополь частью РФ.

Большой Севастопольский благотворительный офицерский бал проводится с 2013 года. Это культурный проект городского сообщества «Благородное собрание Севастополя», целью которого, по словам организаторов, является решение общественных, социальных и культурных задач. В этом году бал был приурочен к празднованию 12 июня Дня России и дня города-героя Севастополя.