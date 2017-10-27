Зюганов испугался предложения Собчак убрать тело Ленина с Красной площади

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с телеканалом RT прокомментировал предложение телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади.

«Трагично для страны, когда появляются Ксении и им подобные, которые не уважают волю великой страны», — сказал Зюганов.

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По его словам, такие заявления накануне столетия Октябрьской революции являются провокацией.

Зюганов напомнил, что Собчак не первый человек, выступивший с таким предложением. «К несчастью, появляются малограмотные люди, которые вносят предложение в канун великого праздника. Кроме безобразия и хамства, я в этом ничего не вижу. Они не уважают ни свою страну, ни своих предков. Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — "страна генетического отребья", то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади. Но кто туда полезет с грязными руками и в нетрезвом виде, мы их оттуда погоним», — заключил он.

О желании убрать тело Ленина с Красной площади Собчак рассказала журналисту Юрию Дудю 24 октября. По ее мнению, нахождение тела Ленина на главной площади Москвы «за гранью добра и зла». «Мы все-таки не средневековая страна», — отметила Собчак.