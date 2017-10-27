В Кремле оценили влияние военных тренировок на мировую обстановку

Испытания «ядерной триады» проводятся на регулярной основе и никак не связаны с международными событиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 27 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель Кремля пояснил, что военные учения соответствуют всем международными нормами и потому не могут усиливать напряженность международной обстановки. «Даются все необходимые уведомления и так далее», — добавил Песков.

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Накануне президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами России. К испытаниям привлекались самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые взлетели с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка и осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

В Минобороны отметили, что тренировка прошла в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России.