Путин запустил четыре ракеты

Президент России Владимир Путин накануне вечером принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 27 октября. Его слова передает РИА Новости.

«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ», — сказал представитель Кремля.

Материалы по теме Качать маятник Смысл внезапных проверок российской военной машины

Песков добавил, что президент произвел пуск четырех баллистических ракет.

В Минобороны уточнили, что к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые взлетели с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка и осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан), пишет ТАСС. В ведомстве отметили, что тренировка прошла в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России.

18 сентября Путин ознакомился с ходом российско-белорусских учений «Запад-2017» на Лужском полигоне в Ленинградской области. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал главе государства, что за маневрами российских войск наблюдают 95 иностранных представителей из 50 стран.

7 февраля российский лидер объявил внезапную проверку боеготовности Воздушно-космических сил. Песков тогда пояснил, что внезапные проверки хорошо зарекомендовали себя и будут продолжены.