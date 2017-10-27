Богатейший человек планеты оказался на грани потери своего титула

Основатель Microsoft Билл Гейтс снова рискует лишиться статуса самого богатого человека планеты — его может обогнать глава интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, который за сутки нарастил свое состояние на 6,6 миллиарда долларов по итогам торговой сессии в четверг, 26 октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Драйвером роста стала отчетность Amazon по итогам третьего квартала, которая порадовала инвесторов и повысила спрос на акции компании. В ходе торгов бумаги Amazon росли на 8,5 процентов и достигли 1,055 долларов за ценную бумагу.

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Состояние Гейтса на 26 октября оценивалось в 87,9 миллиарда долларов, Безоса — 83,5 миллиарда. С начала года основатель Microsoft нарастил свой капитал на 5,56 миллиарда долларов (6,7 процента) и это при том, что в августе он пожертвовал около 4,6 миллиардов в свой благотворительный фонд. Безос с начала года разбогател на 18,1 миллиарда долларов (28 процентов).

Ранее Гейтсу уже предрекали потерю титула богатейшего человека планеты из-за его чрезмерной любви к благотворительности. По оценкам Bloomberg, совокупное состояние Гейтса в случае, если бы он не жертвовал деньги, достигло бы к текущему моменту 150 миллиардов долларов.

Основатель Microsoft уже несколько раз лишался статуса самого богатого человека планеты. В 2017 году он опускался ниже основателя сети Zara Омансио Ортеги и того же Безоса.