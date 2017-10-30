Экономика
 

Соратник Януковича собрался выпускать сладости в России

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Борис Колесников
Борис Колесников

Украинский производитель сладостей «Конти» приобрел кондитерскую фабрику «Красная заря» в Иванове. Об этом в понедельник, 30 октября, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Основным владельцем кондитерского холдинга «Конти» является украинский бизнесмен, один из лидеров партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников. В 2010–2012 годах он занимал пост вице-премьер-министра Украины при президенте Викторе Януковиче.

Продавцом российской фабрики выступают структуры, связанные с «Промсвязькапиталом». Представитель компании не стал комментировать изданию эти сообщения.

Стороны обсуждают лишь производство продукции «Конти» по контракту на свободных мощностях ивановской фабрики, заявил гендиректор «Красной зари» Павел Афанасьев.

Роспотребнадзор в 2014 году приостановил ввоз в Россию кондитерских изделий после проверки продукции «Конти» и АВК. Украина в 2017 году ввела антидемпинговую пошлину в 31,3 процента на ввоз шоколадных изделий из России.

Головной офис и кондитерская фабрика «Конти» находятся в подконтрольной Киеву Константиновке в Донецкой области, два других завода — в Горловке и Донецке, на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. В России, в Курской области работают дочернее предприятие компании «Конти-рус» и кондитерский комбинат.

По данным Центра исследований кондитерского рынка России (ЦИКР), на отечественном кондитерском рынке произошло почти полное импортозамещение. В 2017 году для кондитерской отрасли России сложились наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года: низкие цены на сырье, восстанавливающийся потребительских спрос и рост экспортных продаж.

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