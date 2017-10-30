Венедиктов ответил Киселеву

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Twitter прокомментировал высказывание автора и ведущего программы «Вести недели» на «России 1» Дмитрия Киселева о том, что мужчина, напавший с ножом на Татьяну Фельгенгауэр, вызывает жалость.

«Все, что вам надо знать про Дмитрия Киселева — "Жаль, конечно, Татьяну Фельгенгауэр. Борис Гриц тоже вызывает жалость..." Жертва = убийца», — написал Венедиктов.

Вечером 29 октября Киселев в «Вестях недели» заявил следующее: «Жалко Татьяну Фельгенгауэр. Борис Гриц тоже вызывает жалость, но жаль все же и остальную аудиторию "Эха"». Кроме того, Грица ведущий причислил к психически нездоровым людям, отметив, что у него «явный бред преследования». «Впрочем, схожие симптомы и у руководителя "Эха" Алексея Венедиктова», — говорил он.

Полемика между журналистами российских государственных каналов и Венедиктовым началась после эфира с участием Владимира Соловьева на радиостанции «Вести FM». В нем обсуждался пост сотрудницы «Эха» Ксении Лариной в Facebook, в котором та обвиняла ведущего в разжигании ненависти к Фельгенгауэр. Ларину решили вывезти из России, а Венедиктов собрался пожаловаться на эфир Соловьева Следственному комитету. Затем в дискуссию вступил Киселев, посоветовавший главреду «Эха» обратиться к психиатру.

Сам Соловьев обвинил Венедиктова в травле.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В редакцию пробрался мужчина, вооруженный ножом. Ослепив охрану перцовым балончиком, он отыскал журналистку и полоснул ее по горлу. Атаковавшим оказался гражданин Израиля Борис Гриц, он заявил, что подвергся навязчивому сексуальному преследованию со стороны ведущей посредством телепатии. Ему предъявлено обвинение и была назначена судебно-психиатрическая экспертиза.