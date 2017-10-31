Побывавшие на Кубке конфедераций фанаты поменяли мнение о России

Болельщики, посетившие матчи Кубка конфедераций, поменяли мнение о России. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

По данным исследования компании Nielsen, 98 процентов опрошенных получили удовольствие от турнира, а 91 процент зрителей собирается приобрести билеты на чемпионат мира 2018 года.

— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 31 октября 2017, 15:15

Среди болельщиков, приехавших из других стран, главным стимулом для поездки на Кубок конфедераций было желание поддержать свою сборную (36 процентов). Еще 20 процентов хотели побывать в России и больше узнать о культуре страны.

Более половины зарубежных фанатов отметили, что турнир превзошел их ожидания, а 80 процентов сообщили, что после поездки на турнир их мнение о России улучшилось.

24 октября правительство России увеличило расходы на подготовку к проведению мундиаля на 35 миллиардов рублей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.