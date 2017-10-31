Побывавшие на Кубке конфедераций фанаты поменяли мнение о России

Болельщики, посетившие матчи Кубка конфедераций, поменяли мнение о России. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
По данным исследования компании Nielsen, 98 процентов опрошенных получили удовольствие от турнира, а 91 процент зрителей собирается приобрести билеты на чемпионат мира 2018 года.
Среди болельщиков, приехавших из других стран, главным стимулом для поездки на Кубок конфедераций было желание поддержать свою сборную (36 процентов). Еще 20 процентов хотели побывать в России и больше узнать о культуре страны.
Более половины зарубежных фанатов отметили, что турнир превзошел их ожидания, а 80 процентов сообщили, что после поездки на турнир их мнение о России улучшилось.
24 октября правительство России увеличило расходы на подготовку к проведению мундиаля на 35 миллиардов рублей.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.