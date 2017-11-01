Экономика
 

Россия предупредила Китай о дефиците газа

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Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, который вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым находится с визитом в Китае, предупредил представителей КНР о возможном дефиците газа. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 ноября.

По словам Миллера, столкнуться с дефицитом газа страна рискует из-за резкого наращивания потребления. «Экономика Китая прочно встает на "газовые рельсы", мы видим, что в январе-сентябре текущего года потребление голубого топлива в Китае выросло на 18 процентов — до 168 миллиардов кубометров, в абсолютном выражении прирост составил 26 миллиардов кубометров», — заявил он.

Глава «Газпрома» также отметил наращивание Китаем импорта энергоносителя: за девять месяцев он вырос на 22 процента, до 67 миллиардов кубов, при этом 55 процентов ввезенного приходится на сжиженный газ (СПГ). «Причина понятна — собственная добыча растет медленнее, а трубопроводные поставки из Центральной Азии не соответствуют текущему спросу. В этом отопительном сезоне Китай опять может столкнуться с дефицитом природного газа», — предупредил он.

Миллер добавил, что Пекин может положиться на Россию, которая всегда готова помочь удовлетворить газовые запросы КНР.

Россия и Китай в 2014 году договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири», а также подписали контракт на поставку 38 миллиардов «кубов» газа в год. Договор заключен на 30 лет, стоимость соглашения оценивается в 400 миллиардов долларов. Первые поставки голубого топлива в Китай по новому газопроводу ожидаются в 2018 году.

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