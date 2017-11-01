Спорт
 

России напророчили провал на Олимпиаде-2018

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Сборная России займет восьмое место в общекомандном зачете на зимних Олимпийских играх 2018 года. Такой вывод сделали исследователи из компании Gracenote.

Отечественные спортсмены завоюют 21 медаль, из которых шесть будут золотыми, пять серебряными и десять — бронзовыми. Лидером станут немцы, которые увезут домой 35 наград (14 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых), второе место займут спортсмены из Норвегии с 32 медалями (12, 10, 10), третье — американцы, у которых на счету будет 29 наград (10, 7, 12).

Хозяевам Игр, сборной Кореи, предрекли шестое место. По мнению исследователей, спортсмены из этой страны возьмут 10 медалей (7, 2, 1).

При этом компания учла вероятность отстранения сборной России от участия в Олимпиаде из-за допингового скандала. В этом случае больше всего наград получат спортсмены из Германии (четыре медали, одна золотая) и Нидерландов (три награды, два золота).

Сборная России лишь однажды опускалась ниже пятого места в общекомандном зачете. Это случилось на Играх-2010 в Ванкувере. Тогда отечественные спортсмены заняли 11-е место и завоевали 15 медалей (3, 5, 7). На последней зимней Олимпиаде в Сочи россияне стали лидерами. В их активе было 33 награды (13, 11, 9).

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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