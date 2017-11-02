Дагестанский боец ММА вспомнил о драке с пятью скинхедами

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов рассказал о ранних этапах спортивной карьеры, а также вспомнил о драке со скинхедами, произошедшей в Москве в 2000-х. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы с парнями сидели в "Охотном ряду" <...> И тут вижу — пятеро скинхедов на меня бегут галопом. Щупленькие, правда, все были и молодые. Я еще ухмыльнулся так — что это они впятером на толпу прут? Оглядываюсь, а сзади — ноль, никого нет больше. Я попятился назад, они кто как на меня прыгнули, начали бить», — рассказал Исмаилов.

По его словам, после нескольких пропущенных ударов он применил навыки вольной борьбы и одолел нападавших, никого из них не избивая. «Это, в принципе, единственное пересечение со скинами, которое мне запомнилось. Было такое, что парни их ловили, было, что кого-то били толпой, но я в таком никогда не мог участвовать», — подытожил боец.

31-летний Исмаилов — уроженец Нижнего Тагила дагестанского происхождения. Он одержал 11 побед и потерпел 2 поражения в 13 поединках в профессиональной карьере.