Показана форма сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу

Опубликовано фото формы сборной России по футболу, в котором команда выступит на домашнем чемпионате мира по футболу-2018. Снимки были опубликованы на странице сборной в Twitter.

«Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», — гласит сообщение команды.

Домашняя форма выполнена в красном цвете — таком же, в каком команда выступала на Кубке конфедераций-2017. На этом турнире подопечные Станислава Черчесова не вышли из группы, победив Новую Зеландию (2:0) и проиграв Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Победителями стали футболисты сборной Германии в финале обыгравшие команду Чили (1:0).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.