Крым
 

В Думе предложили пресечь притязания Киева на Крым борьбой с советским прошлым

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил отменить советские акты о передаче Крыма Украинской ССР. Об этом он заявил в понедельник, 6 ноября, на международной конференции «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма» в Ялте, передает ТАСС.

По мнению парламентария, это позволит положить конец всем притязаниям на полуостров со стороны Украины. «Я считаю, что мы должны в Государственной Думе и Совете Федерации, как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, принять решение об отмене актов 1954 года», — сказал.

Затулин также подчеркнул, что утверждение Киева о принадлежности этой территории Украине «является полнейшей неправдой — исторической и фактической».

Крым был передан Украинской СССР указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 2015 году Генеральная прокуратура России указала, что Президиум не обладал нужными для подписания такого акта полномочиями, следовательно, решение о передаче полуострова не соответствовало Конституции РСФСР и Конституции СССР.

Полуостров снова стал частью России после референдума в марте 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают результатов голосования.

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