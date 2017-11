В США скончался американский певец Роберт Найт. Об этом сообщает Tennessean.

Исполнителю было 72 года. Он умер в воскресенье, 5 ноября, после непродолжительной болезни.

Найт наиболее известен как исполнитель хита Everlasting Love 1967 года, который написали Buzz Cason и Mac Gayden. Среди других работ артиста — Blessed Are the Lonely и Isn’t It Lonely Together.

Роберт Найт также был участником коллективов Fairlanes и Paramounts, прежде чем начать сольную карьеру.