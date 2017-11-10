В «Газпроме» впервые заговорили о разделении компании

Правительство может лишить «Газпром» эксклюзивного права на экспорт газа по трубе. Возможность этого признается в проспекте к новому выпуску еврооблигаций компании. Об этом в пятницу, 10 ноября, пишет газета «Ведомости», принадлежащая семье бизнесмена Демьяна Кудрявцева.

Издание утверждает, что ознакомилось с этим документом, подготовленным «Газпромом». Кроме прогноза о возможной ликвидации монополии на экспорт газа по трубопроводам, в проспекте также не исключается и вероятность реорганизации компании.

«Проект Стратегии по развитию энергетики в России до 2035 года (от 1 февраля 2017 года) предполагает сохранение монополии на экспорт трубопроводного российского газа, но нет уверенности в том, что эксклюзивное право компании в будущем не будет отменено либо наш бизнес или операционная деятельность не будут реорганизованы каким-либо другим образом», — приводят «Ведомости» цитату из документа.

В «Газпроме» не исключают, что соответствующие решение может быть принято правительством. В публикации отмечается, что, если риск потери монополии на экспорт газа ранее несколько раз уже описывался в проспектах к евробондам, то о возможности разделения естественной монополии речь зашла впервые.

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Источники в федеральных структурах на условиях анонимности подтвердили газете, что этот вопрос прорабатывается. По словам одного из чиновников, реорганизация «Газпрома» возможна. «Но масштаб ее не будет сразу большим, все будет делаться постепенно», — заявил он.

В сентябре этого года «Ведомости» писали о многолетних попытках «Роснефти» и «Новатэка» получить доступ к газопроводам, чтобы экспортировать топливо. В частности, в марте 2015 года с просьбой дать компании возможность экспортировать газ в Европу по договору с «Газпром экспортом» просил президента Владимира Путина председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

Со своей стороны «Роснефть» предприняла попытку забронировать доступ к еще не построенному газопроводу «Сила Сибири». А осенью 2016 года компания заключила с BP меморандум о возможных поставках до 20 миллиардов кубических метров газа в год — на случай, если такая возможность появится.