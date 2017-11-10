Женщины нашли способ публиковать обнаженные фото в соцсетях

Женщины разной комплекции принялись публиковать фотографии собственные фотографии в Instagram, на которых покрывают тело блестками. Об этом сообщает Mashable.
Серия публикаций связана с новым бодипозитивным проектом под тегом #positivelyglittered. Целью акции стало изображение «настоящих людей с реальными телами» без одежды и ретуши, но целиком выкрашенных в яркие цвета.
Идеолог проекта Розанна Мэй (Roseanna Mae) рассказала, что в акции участвуют обычные девушки, которые собираются вместе, чтобы отпраздновать наличие у себя своего обычного тела.
«Мы покрываем себя блестками потому, что они яркие, красивые и действительно привлекают к участию новых девушек. К тому же, это способ быть голой, не будучи полностью голой», — отметила организатор.
Everything is coming together for the December glitter event! So far we have 21 girls confirmed!!!! 21!!! How crazy is that?! Here's a cool, fun snap from our largest glitter yet (not for long 😉) Tap for tags. 📸 by @jillkerswillphoto PM if you'd like to be part of the next glitter event! #positivelyglittered
При этом, поскольку формально интимные части тела прикрыты, социальная сеть не блокирует подобные снимки.
Мэй утверждает, что каждая женщина, участвующая в проекте, имеет свои собственные потребности с точки зрения анонимности и цензуры и сама решает, публиковать ли свое тело полностью или только какую-то часть.