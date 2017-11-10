Женщины нашли способ публиковать обнаженные фото в соцсетях

Женщины разной комплекции принялись публиковать фотографии собственные фотографии в Instagram, на которых покрывают тело блестками. Об этом сообщает Mashable.

Серия публикаций связана с новым бодипозитивным проектом под тегом #positivelyglittered. Целью акции стало изображение «настоящих людей с реальными телами» без одежды и ретуши, но целиком выкрашенных в яркие цвета.

Идеолог проекта Розанна Мэй (Roseanna Mae) рассказала, что в акции участвуют обычные девушки, которые собираются вместе, чтобы отпраздновать наличие у себя своего обычного тела.

«Мы покрываем себя блестками потому, что они яркие, красивые и действительно привлекают к участию новых девушек. К тому же, это способ быть голой, не будучи полностью голой», — отметила организатор.

При этом, поскольку формально интимные части тела прикрыты, социальная сеть не блокирует подобные снимки.

Мэй утверждает, что каждая женщина, участвующая в проекте, имеет свои собственные потребности с точки зрения анонимности и цензуры и сама решает, публиковать ли свое тело полностью или только какую-то часть.