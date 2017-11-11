Черчесов объяснил поражение от Аргентины

Сборная Аргентины была сильнее и заслуженно победила команду России в товарищеском матче. Об этом заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы знали, что будет сложно, и знали, что будем не всегда владеть инициативой. В обороне играли нормально, но не удавалось выходить в атаку. Соперник был объективно сильнее нас. Гол был забит из положения вне игры, но аргентинцы на него наиграли», — сказал Черчесов.

По словам тренера, сборная России сыграла дисциплинированно, но с командой Испании нужно будет действовать более качественно в атаке. «Возможно, в скором времени нас снова ждет 0:1 и справедливая критика, но только через игры с такими соперниками мы придем к определенному уровню», — добавил специалист.

Сборная России в субботу, 11 ноября, уступила Аргентине со счетом 0:1 в «Лужниках». Единственный мяч на 86-й минуте забил Серхио Агуэро. 14 ноября подопечные Черчесова проведут товарищеский матч со сборной Испании в Санкт-Петербурге.