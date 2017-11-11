Названа причина «несчастий» Неймара в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар несчастлив в парижском клубе из-за проблем с партнерами по команде и разлуки с семьей. Об этом сообщает бразильский портал Lance.

По информации журналиста Марсело Бехлера, мать и сын игрока по-прежнему живут в Барселоне, из-за чего футболист испытывает одиночество. Также отмечается, что одноклубники Неймара недовольны его особым положением в команде, что часто приводит к конфликтам в раздевалке. По словам журналиста, бразилец готов перейти не только в «Барселону», но и в «Реал». Он рассмотрит предложение мадридского клуба, если оно последует.

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11 ноября Неймар расплакался на пресс-конференции после товарищеского матча сборной Бразилии с командой Японии.

10 ноября сообщалось, что Неймар попросил у игроков «Барселоны» разрешения вернуться. Он ушел из каталонского клуба в ПСЖ летом 2017 года, сумма трансфера составила 222 миллиона евро.