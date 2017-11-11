Спорт
 

Названа причина «несчастий» Неймара в ПСЖ

Перейти в «Мою Ленту»
Неймар
Неймар

Нападающий ПСЖ Неймар несчастлив в парижском клубе из-за проблем с партнерами по команде и разлуки с семьей. Об этом сообщает бразильский портал Lance.

По информации журналиста Марсело Бехлера, мать и сын игрока по-прежнему живут в Барселоне, из-за чего футболист испытывает одиночество. Также отмечается, что одноклубники Неймара недовольны его особым положением в команде, что часто приводит к конфликтам в раздевалке. По словам журналиста, бразилец готов перейти не только в «Барселону», но и в «Реал». Он рассмотрит предложение мадридского клуба, если оно последует.

11 ноября Неймар расплакался на пресс-конференции после товарищеского матча сборной Бразилии с командой Японии.

10 ноября сообщалось, что Неймар попросил у игроков «Барселоны» разрешения вернуться. Он ушел из каталонского клуба в ПСЖ летом 2017 года, сумма трансфера составила 222 миллиона евро.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Sim, Neymar se arrepende
Игрок «Барселоны» насладился футболом после ухода Неймара
Неймар попросил у игроков «Барселоны» разрешения вернуться
Капитан «Реала» пригласил в клуб Неймара
Последние новости
Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым в Подмосковье
Названа причина «несчастий» Неймара в ПСЖ
В Непале погиб российский бейсджампер Валерий Розов
Черчесов объяснил поражение от Аргентины
Обвиняемый в подрыве дома в Ижевске частично признал вину и арестован
В Кремле предрекли кару ответственным за встречу Путина и Трампа
Полномочия президента Украины предложили ограничить
Другие материалы рубрики
Спорт19:41Сегодня

«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»

Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
20:20Сегодня

Черчесов объяснил поражение от Аргентины

20:24Сегодня

В Непале погиб российский бейсджампер Валерий Розов

13:56 4 ноября

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун завершила карьеру в 22 года

Спорт00:04Сегодня
Неймар

Задний ход

Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
17:59Сегодня

Аргентина обыграла Россию на обновленных «Лужниках»

16:59Сегодня

Российские хоккеисты разгромили команду Швейцарии

15:24Сегодня

Изгнанный из НХЛ россиянин нашел команду на родине

Спорт00:0310 ноября
Лукас Подольски

«Я не знаю, кто играет за вас сейчас»

Чемпион мира Лукас Подольски — о сборной России, Месси и переходе в «Локомотив»
13:50Сегодня

Зидан признался в любви к русским

23:58 4 ноября

Показана форма сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу

11:49Сегодня

Неймар расплакался на пресс-конференции

Россия
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Собчак освистали на митинге
Многоэтажный дом рухнул в Ижевске
Из-под завалов доносятся крики
В ЯНАО объяснили покупку унитаза за 8 миллионов рублей из бюджета
В Кремле предрекли кару ответственным за встречу Путина и Трампа
Все материалы
Мир
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
Американского диспетчера задержали с оружием массового поражения
Израиль отрекся от слов о сбитом российском беспилотнике
Трамп поведал об оскорбленном Путине
Путин рассказал о беседе с Трампом
Все материалы
Бывший СССР
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
Плотницкий потребовал слушать его и нашел два пути для ЛНР
Полномочия президента Украины предложили ограничить
Белорусские пограничники задержали двух россиян с украинкой в багажнике
На Украине задержали россиянина с саблями и винтовками XIX века
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Фонд Игоря Чайки построит новые здания для кадетского корпуса на Кубани
Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт
Прохожий нашел биткоин
Ротшильды взялись за «Нафтогаз»
Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда
Швеция испугалась остаться без селедки из-за Великобритании
Все материалы
Силовые структуры
Парни из стали
Окраины Москвы 90-х держала жестокая и циничная банда
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Мужчина в маске потерпел фиаско при попытке ограбить банк в Москве
Обвиняемый в подрыве дома в Ижевске частично признал вину и арестован
Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Ижевске
Стрелявшими из Mercedes в Москве оказались четверо подростков
Все материалы
Наука и техника
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Каша в голове
Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
У экрана iPhone X нашли еще один дефект
IBM объявила о новой вехе в создании квантового компьютера
США признали космос идеальным местом для войны
Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео
Все материалы
Спорт
«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»
Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
В Непале погиб российский бейсджампер Валерий Розов
Названа причина «несчастий» Неймара в ПСЖ
Аргентина обыграла Россию на обновленных «Лужниках»
Российские хоккеисты разгромили команду Швейцарии
Изгнанный из НХЛ россиянин нашел команду на родине
Все материалы
Культура
«Детям отвратительно, что они появились из половых органов»
Шведская писательница о традиционной морали и цензуре в детских книгах
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
«Фантасты ничего не сумели предугадать»
А математики изменили мир
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Счастливые усов не наблюдают
Кино недели: от «Убийства в Восточном экспрессе» до «Тетраграмматона»
В Сибири создали театр из пельменей и розы из ангусов
Композитор Георгий Портнов умер на 90-м году жизни
Все материалы
Интернет и СМИ
«Либо ты зайцев ***, либо они тебя»
Гнойный унижает Киркорова и рэперов, но получает в обратку
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»
Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым в Подмосковье
Шведов заставили полчаса слушать «Ради Аллаха» на повторе
Обидчик корреспондента НТВ побил журналиста-«плейбоя» из Перми
Все материалы
Ценности
Сноубордическая куртка, штаны, шапка, перчатки, маска и рюкзак Quiksilver, сноуборд Lib Tech, крепления Union «Я бы хотел увидеть мир, которым управляют женщины»
Лучший сноубордист мира о страхах, любви и квантовой физике
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
До боли в глазах
Это не галлюцинации, а просто модная съемка
Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку
Полиэтиленовый пакет за 700 долларов предложили носить вместо платья
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Внедорожник Skoda обзавелся «Золотым рулем»
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Вдова впервые увиделась с новым обладателем лица своего мужа-самоубийцы
Абэ пошел играть в гольф с Трампом и завалился в яму
Дрейфовавшая пять месяцев в океане женщина скопила на плавание стриптизом и БДСМ
Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать
Все материалы
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке
Озверинотерапия
Первый в России тест самого быстрого кроссовера в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Самая мощная BMW M3 проехала Нюрбургринг как Porsche Panamera Turbo
Показаны фотографии интерьера нового Mercedes-Benz G-Class
Компания Infiniti подправила внешность внедорожнику QX80
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы