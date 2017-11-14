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В Сирии погиб воевавший за ИГ российский боксер

В Сирии погиб воевавший за ИГ российский боксер

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Российский боксер Вячеслав Лапшин погиб в Сирии, воюя на стороне «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в России организация). Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что боксер погиб еще в марте 2016 года, но стало известно об этом только сейчас.

По словам сестры спортсмена Руфины, 15 лет назад Лапшин принял ислам, но в семье относились к этому спокойно, так как считали, что ему «просто запудрили мозги в мечети, которую он посещал».

Лапшин родился 21 июня 1981 года. На профессиональном ринге он провел девять боев (в 2005-2009 годах), в пяти из которых одержал победу (одну — нокаутом), потерпел три поражения и один поединок свел вничью. Он выступал во втором полулегком весе (до 58,9 килограмма).

В 2006 году Лапшин стал победителем Малых олимпийских игр и чемпионом России.

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