Скрывший лицо внук попытался ограбить деда и потерпел фиаско

В поселке под Воронежем 88-летний дед избил собственного внука, пытавшегося его ограбить, а затем написал на него заявление в полицию. Об этом в среду, 15 ноября, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел 5 ноября. 29-летний житель поселка Шуберское решил ограбить родного деда. Он надел темную куртку с капюшоном, частично закрыл лицо и вооружился ножом, а затем подобрался к дому престарелого родственника. Тот часто забывал запереть дверь, потому проникнуть внутрь не составляло труда.

Зайдя в комнату, мужчина набросился на деда с ножом и, угрожая расправой, потребовал отдать ему все деньги. «Мужчина попытался изменить голос, чтобы пенсионер его не опознал. Однако, не растерявшись, пожилой человек оказал физическое сопротивление и выгнал последнего из дома», — отметили в пресс-службе полиции.

Подумав несколько дней, дед написал на избитого внука заявление. Тот был задержан и стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 162 УК («Разбой»). На допросе он заявил, что нигде не работал и пытался просить денег у деда, но тот отказывался помогать ему добровольно.

11 ноября стало известно о нападении неизвестного в маске в банк на севере Москвы. Мужчина передал кассиру записку с требованием денег, угрожая применить гранату, но получил решительный отпор и был вынужден уйти ни с чем.



