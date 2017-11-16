Пролетевший мимо ЧМ тренер Алжира разозлился и приказал журналисту заткнуться

BBC Sport

Главный тренер сборной Алжира Рабах Маджер на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над ЦАР разозлился и назвал журналиста врагом сборной. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте BBC Sport‏.

Журналист Маамар Джеббур спросил, с чем связан спад в игре команды, не попавшей на чемпионат мира 2018 года.

В ответ на это тренер выдал эмоциональную речь. «Мистер Джебур, журналист! Ты враг национальной команды. Я скажу это публично. Послушайте все. Я уважаю всех присутствующих, но не его. Я не уважаю тебя», — заявил Маджер.

Затем тренер прокричал: «Заткнись! Заткнись! Заткнись! Заткнись! Выйди на пенсию и позволь новому поколению выполнять эту работу».

В октябре 58-летний Маджер возглавил сборную Алжира в четвертый раз в карьере. Сборная Алжира по итогам отборочного турнира не смогла пробиться на ЧМ-2018.