Отстраненный от Олимпиад лыжник Петухов рассказал о ненависти иностранцев

Российский лыжник Алексей Петухов, пожизненно отстраненный от участия от Олимпийских игр, рассказал о ненависти иностранцев и об испугавшемся россиян канадском коллеге Алексе Харви. Слова Петухова приводит RT.

«К сожалению, некоторые иностранные спортсмены не очень корректно высказываются в наш адрес. Тот же канадец Алекс Харви в Швецию вообще не приехал, потому что жестко высказался в СМИ не только в адрес Легкова, но и Сергея Устюгова, которому он якобы тоже не доверяет. Наш тренер написал его наставнику Ивану Бабикову, что за такое можно получить по зубам. В итоге Харви остался дома», — сказал Петухов.

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Спортсмен признался, что не понимает, откуда у иностранцев ненависть к россиянам. «Видимо, потому что Россия — великая держава», — считает Петухов.

9 ноября Петухов объявил войну Международному олимпийскому комитету (МОК). Ранее 9 ноября комиссия МОК аннулировала результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, а также Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой и признала их виновными в нарушении антидопинговых правил.