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В Евпатории прохожий нашел дохристианскую могилу

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На центральном пляже Евпатории случайный прохожий обнаружил каменную могилу. Как сообщается на сайте администрации города, ученые отнесли ее к эпохе Керкинитиды — древнегреческого полиса, располагавшегося в этом месте с середины VI века до нашей эры.

Примерный возраст находки — конец IV - начало III веков до нашей эры, и, несмотря на это, находка прекрасно сохранилась. В каменном ящике были найдены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

Небольшой размер каменного ящика дал основания ученым предполагать, что это было захоронение ребенка.

17 ноября ученые Института археологии РАН в ходе раскопок при строительстве трассы «Таврида» открыли в окрестностях Керчи сельскую усадьбу времен Римской империи, где жили представители «среднего класса» Боспорского царства.

13 ноября группа археологов, проводящих раскопки на улице Воровского в центре Симферополя, обнаружила остатки древних инженерных коммуникаций. Ученые уверены, что это следы средневекового дворцового комплекса калга-султана — второго человека в Крымском ханстве.

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