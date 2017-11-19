У украинского мэра нашли российское гражданство

Мэр города Доброполье Донецкой области Андрей Аксенов оказался гражданином России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат от партии «Солидарность» Дмитрий Лубинец, опубликовав соответствующие документы.

Как пояснил Лубинец, Аксенов еще в 2014 году подал на получение российского гражданства. Отмечается, что до этого мэр Доброполья Аксенов назвал флаг Украины «рваной тряпкой».

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1 августа Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков возмутился тем, что Россия предоставляет украинцам упрощенный порядок принятия гражданства. Аваков обвинил Москву в том, что та имеет «наглость предлагать теперь нашим гражданам упрощенное российское подданство».

Он также осудил тех, кто намеревается принять гражданство России. «И даже у скептиков не будет сожаления об утраченном гражданине, устремившемся к российскому паспорту. Поэтому пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал — пусть катится!» — заявил глава МВД.