Испытание элемента ядерной триады России показали с расстояния 50 метров

Видео: Телеканал ЗВЕЗДА / YouTube

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь-М». Видео создано в панорамном формате, что позволяет зрителю управлять камерой.

Ролик был снят во время октябрьской тренировки по управлению стратегическими ядерными силами России на космодроме Плесецк, пишет «Российская газета». В нем запечатлены последние секунды перед пуском ракеты и непосредственно старт. Судя по кадрам, камера была установлена на расстоянии около 50 метров от передвижного ракетного комплекса.

Межконтинентальные баллистические ракеты — один из компонентов ядерной триады России наряду со стратегической авиацией и атомными подводными ракетоносцами.