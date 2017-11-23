Ноябряне хотят «шуметь» каждый ноябрь

В Ноябрьске прошла акция «Привет в обед!» в рамках программы «Комфортная городская среда». На мероприятии жители города пили горячий чай и предлагали идеи о том, как сделать город красивее. Свои встречи они называют шумом, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

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Заместитель директора культурно-спортивного комплекса «Ямал» Татьяна Толчева рассказала, что проводить подобные мероприятия решили ежегодно: «В прошлом году мы «пошумели» в городе в рамках проекта «ПРОНоябрьск». Тогда и решили в наш календарный месяц ноябрь что-то оригинальное и интересное предлагать жителям города», — сказала она.

В рамках акции работали три тематические площадки: «Наши дворы», «Парк культуры и отдыха» и «Новые арт-объекты и памятники». Горожанам предлагалось проголосовать бумажными стикерами, вложив их в конверты с предложениями на стенде. Самые интересные идеи будут реализованы в программе «Комфортная городская среда», сообщила администрация города.