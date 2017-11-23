Пьяный мужчина три часа выламывал металлическую дверь под камерами наблюдения

В сети появилось видео с мужчиной, три часа пытавшимся одолеть металлическую входную дверь многоэтажного дома в подмосковной Балашихе. Видеозапись опубликована на YouTube.

Из видеоролика следует, что несколько мужчин пили в ночь на 19 ноября. Они начали в 03:55 в подъезде жилого дома, через 25 минут переместились в квартиру. В 05:30 все они попытались выйти на улицу, но не смогли.

Сначала главному герою видео пришлось бороться с деревянной дверью. Одолев ее, он переключился на входную магнитную дверь. Мужчина боролся с ней в течение нескольких минут, отчаялся, справил нужду на стену в подъезде и ушел.

В последующие три часа он предпринял еще две попытки прорваться наружу, но так и не смог открыть дверь, прогнувшуюся от его ударов. В 08:16 он попытался пролезть в щель, образовавшуюся в дверном проеме, неожиданно обнаружил кнопку выхода и все же вышел на улицу.



