Ракетный корабль «Тайфун» спущен на воду

«Тайфун», второй ракетный корабль проекта «Каракурт», спустили на воду на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла», сообщает РИА Новости.

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«Тайфун» оснащен современными комплексами управления, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия. Предполагается размещение на нем систем высокоточного ракетного оружия и современных артиллерийских комплексов, в частности систем «Калибр-НК».

Проект 22800 (шифр «Каракурт») разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Малый ракетный корабль предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне.

Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость — 30 узлов. Длина составляет около 67 метров, ширина — около 11 метров, дальность плавания — до 2,5 тысячи миль. ВМФ России планируют получить 18 таких кораблей.