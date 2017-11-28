Жители Крыма стали лучше жить в составе Российской Федерации, чем жили при Украине. Поэтому Киев должен сделать все для ухудшения ситуации на полуострове. Сегодня же, наоборот, многие украинцы помогают развивать экономику утерянной территории. Такое мнение в передаче телеканала «112 Украина» высказал националист Дмитрий Корчинский.

По словам лидера запрещенной в России организации «Братство», в составе России определенно стали лучше жить бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников.

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При этом Корчинский добавил, что многие украинцы продолжают летом ездить отдыхать в Крым, а некоторые бизнесмены продолжают там бизнес. «То, что эти люди не преследуются — нужно срочно менять», — заявил он.

В мае Корчинский обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что он ведет «ватную» пропаганду.

Крым стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией одобрили 96% жителей полуострова.