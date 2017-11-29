Путин призвал не путать спорт со спиртом

Президент России Владимир Путин поделился секретом, где он находит энергию и силы при плотном рабочем графике. Об этом он рассказал на встрече с работниками железнодорожной станции «Москва-Киевская», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Есть такое слово спорт. Не путать со спиртом. Разница всего в одну букву, видите? Но на самом деле это разница колоссальная. Это вот один из секретов» — сказал Путин, отвечая на вопросы железнодорожников.

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Глава государства отметил, что работоспособность увеличивается, если деятельность приносит удовлетворение, а другим людям — пользу: «Это подстегивает, подталкивает и помогает работать».

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, он — мастер спорта по дзюдо и самбо. Также российский лидер катается на горных лыжах и увлекается хоккеем. Он регулярно принимает участие в матчах Ночной хоккейной лиги.