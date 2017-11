Владельцев Android лишили роликов Навального

Приложение YouTube начало выдавать ошибку при попытке пользователей Android найти политические каналы оппозиционных блогеров. Об этом сообщается в Telegram-канале анонимного имиджборда «Двач». «YouTube все», — отметили ведущие канала.

Приложение для Android выдает ошибку сразу после ввода в поисковую строку YouTube запросов: Навальный, kamikadzedead, Кактус, 20!8, Быть Или, Вольнов, Бармалейка, Дождь, Светов, Первый Русский, Новая газета, Медуза, Ширманов, Новиков, Mash и Ложь Путинского режима.

В то же время, видеохостинг в штатном режиме выдает тысячи результов на любые другие запросы. В частности, на Эхо Москвы, Шария, Шульмана, Гоблина, Мальцева, Сисяна, Путина, Гудкова, Собчак, Радио Свобода и Двач.

Подобной проблемы нет у пользователей персональных компьютеров и обладателей техники Apple.

«Мы видим ошибку для некоторых поисковых запросов в приложении YouTube на устройствах Android у пользователей в России. Мы разбираемся в ситуации», — сказали «Ленте.ру» в пресс-службе Google.

В ноябре на YouTube обнаружили подсказки по поиску видео для педофилов. Десятки пользователей пожаловались, что фраза «как иметь» автоматически дополняется подсказками от алгоритма видеохостинга типа «как иметь с*кс со своими детьми» (how to have s*x with your kids) и «как иметь детей с*кс» (how to have s*x kids).