Дети-хоккеисты устроили на матче «натуральное месилово»

Видео: Игорь В / YouTube

На матче между детскими хоккейными клубами «Тюменский Легион» и «Югра» произошла драка. Видео опубликовано на YouTube-канале Игорь В.

Хоккеисты схлестнулись в третьем периоде встречи и пошли команда на команду. Комментатор эмоционально отреагировал на случившееся: «Что там? Страсти! Драка! Драка у нас на пятаке, понеслась драка. Никто не хотел уступать, драка. Месилово! Самое натуральное месилово... Еще драка одна, еще, понеслось! Команда на команду! Мочилово! Самое натуральное мочилово, друзья! Что творят! Разнимать надо! Разнимать их надо!» — прокричал он.

Встреча команд на турнире «Уральский вызов-2017» завершилась победой «Тюменского Легиона» со счетом 5:3.

28 октября российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку в матче молодежной лиги. Ее участниками стали игроки команд «Куньлунь РС Юниор» (Китай) и «Тайфун» (Приморский край).