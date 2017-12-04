«Антихайп» Брежневой признали худшим в жизни

В сети обратили внимание на фрагмент передачи «Успех» на телеканале СТС с участием российских музыкантов Филиппа Киркорова, Веры Брежневой, певицы Нюши и рэпера Славы Гнойного. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте xoccts3. «Внимание, Киркоров сказал "антихайп"», — предупредили зрителей в администрации профиля.

На видео Киркоров и Брежнева по очереди повторяют коронное слово Гнойного — «антихайп», к ним также присоединятся один из конкурсантов передачи. Происходящее, судя по всему, серьезно озадачило Нюшу. «Вы чего ругаетесь?» — интересуется девушка.

Пользователи оценили заявления музыкантов, выделив Киркорова и отметив, что «антихайп» Брежневой — это худшее, что они слышали в своей жизни.