У американского баскетболиста остановилось сердце во время игры

ABC News / YouTube

У американского баскетболиста Тая Соломона, выступающего за университет Южной Каролины, произошла остановка сердца во время матча студенческой лиги NCAA против университета Северной Каролины. Видео был опубликовано на YouTube-канале ABC News.

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Спортсмена сумели реанимировать врачи, оперативно оказавшие ему помощь на скамейке запасных. После этого баскетболиста отправили в больницу, где он пришел в себя и поблагодарил врачей за спасенную жизнь.

Встреча прошла в воскресенье, 3 декабря, и завершилась победой университета Северной Каролины со счетом 103:71. Игра была прервана на 40 минут из-за оказания помощи Соломону.