Скелетонист Третьяков рассказал о празднующих отстранение россиян иностранцах

Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский скелетонист Александр Третьяков рассказал о реакции иностранных коллег на новости о дисквалификации россиян. Его слова приводит RT во вторник, 5 декабря.

«Как иностранцы восприняли эту информацию? Большинство своей радости не скрывали. Обнимали друг друга, находясь прямо на трассе», — сказал Третьяков.

Спортсмен заявил, что никогда не употреблял допинг. «Я более 10 лет выступаю за сборную России, все пробы отрицательные, а они принимают такое жесткое решение... Я "коктейль Родченкова" [допинг] никогда не пробовал, рот мартини или еще чем-то не полоскал. Даже не знаю, какой это дает эффект», — сказал он.

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22 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На банках с их допинг-пробами были обнаружены царапины. Спортсмены пожизненно отстранены от участия в международных соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.

Окончательное решение об участии сборной России на зимних Играх-2018 в Пхенчхане будет принято 5 декабря на заседании исполкома МОК.