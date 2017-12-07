Голая киевлянка с веслом потребовала от Порошенко «грести» с Украины

Женщина с веслом и в шапочке для плавания оголилась на митинге оппозиции у здания Верховной Рады в Киеве. Нецензурно ругаясь, она требовала от бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко уйти и «дать украинскому народу спокойно жить». Об этом сообщила пресс-служба организации Femen.

На теле активистки был написан призыв к политикам «грести» из страны. Организаторы протестного лагеря быстро дали женщине одежду и увели ее

«Девушка с веслом внесла последнюю каплю абсурда в украинский политический бестиарий, грозящий уничтожением и разрушением Украины как таковой. Выдворение обоих персонажей, как минимум из политической жизни Украины, а как максимум с территории страны, является залогом сохранения Украины», — подчеркивается в публикации.

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6 декабря Саакашвили на Украине объявили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса.

Политик был задержан в Киеве 5 декабря в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. По данным Генпрокуратуры Украины, он устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего президента страны Виктора Януковича. Бывший губернатор назвал эти обвинения наглой ложью. Через несколько часов после задержания Саакашвили освободили его сторонники: они окружили микроавтобус, в котором находился политик, и взломали дверь машины.