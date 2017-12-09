Глава ОКР поделился ожиданиями от формы россиян на ОИ-2018

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков ожидает, что на форме россиян на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане будут национальные элементы. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

«Вопрос изготовления формы будет обсуждаться со специальной комиссией МОК, но изготавливаться она будет в России. Я думаю, что эта форма будет включать в себя национальные элементы», — сказал Жуков.

Комплект формы российских спортсменов, включающий в себя парадные и тренировочные костюмы, был разработан новым поставщиком олимпийской сборной фирмой Zasport. Всего была изготовлена одна тысяча комплектов, из них 700 мужских и 300 женских.

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5 декабря исполком отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Жуков и ОКР дисквалифицированы. Российский функционер во время заседания извинился перед МОК за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены в стране.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут 9-25 февраля 2018 года.