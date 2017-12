В рождении геев обвинили старших братьев

Канадские и американские ученые предложили биологическое объяснение эффекту порядка рождения братьев — связи между числом старших братьев по материнской линии и гомосексуальностью младшего ребенка. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты обнаружили, что в плазме крови женщин, у которых есть сын-гей, превышен уровень антител к белку NLGN4Y, по сравнению с матерями, имеющими исключительно гетеросексуальных детей. Зависимость становилась сильнее в случае семей с младшим братом-геем и старшими братьями-гетеросексуалами.

Исследование, отмечают авторы, является «важным шагом вперед в понимании истоков сексуальной ориентации у мужчин». Оно также позволяет допустить, что гомосексуальная половая ориентация связана с характером «иммунного ответа материнского организма на белок, важный в развитии мужского эмбрионального мозга», полагают ученые.

Ген NLGN4Y кодирует одноименный белок, ответственный за способность клетки связываться с внеклеточным матриксом и другими клетками, в частности, за формирование синаптической связи. Экспрессия NLGN4Y наблюдается главным образом в головном мозге и предстательной железе.