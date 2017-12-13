«Дочку» Альфа-банка обыскали из-за «необычных транзакций»

В Амстердамском торговом банке (АТБ), являющемся «дочкой» Альфа-банка, на прошлой неделе прошли обыски в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокурора по финансовым преступлениям Нидерландов.

АТБ подозревается в том, что кредитное учреждение якобы скрыло информацию о «необычных транзакциях» и должным образом не проверило данные клиентов, пояснили в прокуратуре.

В самом банке пояснили, что «следствие сфокусировано на клиентском портфеле, который перестал быть частью бизнеса банка несколько лет назад», и заверили, что кредитное учреждение сотрудничает с правоохранительными органами.

Голландское издание Follow The Money уточнило, что обыск проводился 4 декабря. По данным издания, были изъяты, в частности, переписка с центральным банком Нидерландов, а также папка от Moody's Analytics.

АТБ занимается предоставлением торгового финансирования компаниям из России и стран, входивших в СССР. Объем активов банка, по состоянию на конец 2016 года, составлял 1,3 миллиарда евро.

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