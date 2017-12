Назван способ избавиться от ожирения

Исследователи из Университета штата Нью-Йорк обнаружили, что искусственная стимуляция нейронов, расположенных в перегородочном комплексе, заставила мышей употреблять меньше пищи. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Как отмечают ученые, люди и другие животные склонны к поеданию пищи даже тогда, когда не голодны. Показано, что такое поведение является эмоциональным, и при нем задействованы перегородочные ядра — структуры лимбической системы. Последняя участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, эмоций, сна и бодрствования. Она также играет роль в обработке сигналов, связанных со стрессом и агрессией.

В организм мышей вводили препарат-нейролептик клозапин-N-оксид, чтобы активировать нейроны перегородочных ядер. Показано, что нервные клетки при возбуждении выделяли глутамат. При этом грызуны начали употреблять вдвое меньше пищи, чем животные в контрольной группе, которые не получили нейролептик. При этом от приема препарат не возникало никаких побочных эффектов.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать новые методы борьбы с ожирением у людей.

