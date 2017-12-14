Путин высказался о запрете абортов

В ситуации с абортами в стране ничего нельзя «ломать через колено». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, трансляцию которой в четверг, 14 декабря, вел Первый канал.

Так глава государства ответил на вопрос журналиста издания «Иван Чай», который заметил, что в защиту детей до рождения уже собрано миллион подписей, но никакой реакции властей нет.

По словам Путина, запрет на подобные операции влечет опасность роста числа подпольных абортов и поездок женщин в заграничные клиники.

В то же время президент выразил готовность поддержать общественные инициативы по поддержке материнства и детства, социальной работе по предупреждению абортов.

26 октября Госдума отклонила законопроект о выводе операций по прерыванию беременности из системы обязательного медстрахования и введении штрафов за проведение таких манипуляций в частных клиниках. Профильный комитет по охране здоровья пришел к выводу, что инициатива нарушает право женщин на самостоятельное решение вопроса о материнстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!