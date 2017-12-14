Федерация хоккея назвала безрадостной победу на Олимпиаде под нейтральным флагом

Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала участие российской сборной в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Настраиваемся на победу в Пхенчхане, это наша задача. Понятно, что победа под флагом МОК – это будет уже не то. Свой флаг, гимн — это обязательные моменты, и их отсутствие нас, прямо скажем, не радует», — заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.

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Ротенберг добавил, что в любом случае будет болеть за национальную команду. «Сейчас прорабатываем как раз этот вопрос, чтобы хоккейная команда получила максимальную поддержку в Пхенчхане», — отметил он.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских атлетов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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