Котят превратили в очкариков и посадили в кружку

Компания Gucci прорекламировала новые солнцезащитные очки с помощью котят. Изображение, созданное в рамках рождественской кампании, опубликовано в Instagram-аккаунте модного дома.

Картину создал испанский цифровой художник Игнасий Монреаль (Ignasi Monreal). На ней нарисованы два белых котенка в солнцезащитных очках Gucci. Они сидят в бело-зеленой кружке, которая стоит на столе. На момент написания заметки публикация набрала 64 тысячи лайков.

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Большая часть комментаторов назвали изображение прекрасным и милым. «Это самое милое из того, что я видела в своей жизни», — сообщила одна из поклонниц бренда.

Рекламная кампания рождественской коллекции-2017 — не первая коллаборация Монреаля и дома Gucci. В 2015 году художник участвовал в проекте Guccigram, в сентябре 2017 был приглашен для создания декораций презентации аромата Gucci Bloom, а в круизной коллекции 2018 года появятся футболки с принтом по его эскизам.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). Компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.