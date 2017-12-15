Территория восстановленного леса в Мособласти превысила площадь санитарных рубок

Площадь лесовосстановления в Московской области в этом году вдвое превысила площадь санитарных рубок, заявил председатель Комитета лесного хозяйства региона Иван Советников. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 15 декабря.

«В этом году мы восстановили лес на территории в два раза большей, чем вырубили. 3 100 гектаров составила площадь санитарных рубок, 6200 гектаров — лесовосстановления. Также в этом году мы привлекли рекордное количество людей на наши акции "Лес Победы" и "Посади свое дерево" — всего 462 тысячи человек», — рассказал Советников.

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Он добавил, что в текущем году специалисты расчистили 50 участков леса, которые жители определили при помощи голосования на портале «Добродел». «Уборка предусматривает удаление упавших сучьев, сухостойных и больных деревьев и кустарников. Здоровый подрост и кустарники выдирать и прореживать нельзя, потому что они играют важную роль в лесной экосистеме, создают необходимую влажность и освещенность. Если их вырубить, то, скорее всего, усохнут и большие деревья», — пояснил Советников.

18 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что уже третий год подряд в регионе высаживается леса больше, чем производится санитарных рубок. Он также отметил вклад организаторов участников экологической акции по посадке деревьев. По его словам, акция компенсирует вред, причиненный лесному массиву жуком-короедом.

В результате общеобластной акции, которая состоялась 16 сентября, было посажено свыше 1,7 миллиона деревьев на площади более одной тысячи гектаров.