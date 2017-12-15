Монастырь отреагировал на приговор Улюкаеву фразой Глеба Жеглова

Настоятель Свято-Алексиевской пустыни иеромонах Петр (Василенко) отреагировал на информацию о том, что некая представительница монастыря передала бывшему министру Алексею Улюкаеву, осужденному за взяточничество, послание с обещанием молиться за него. Сообщение в пятницу, 15 декабря, опубликовано в блоге пустыни.

«Это все неправда! Инициатива поддержки Улюкаева исходила не от администрации Свято-Алексиевской пустыни, не от насельников и тем более не от детей. А от мамы одной из учениц гимназии — Елены Малютиной. Это ее частное мнение, которое не разделяет администрация и насельники обители», — написал иеромонах Петр.

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Он процитировал сыщика Глеба Жеглова из советского фильма «Место встречи изменить нельзя». «Мы считаем, что ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!» — подчеркнул священнослужитель (авторская орфография сохранена).

На заседании Замоскворецкого суда Москвы 15 декабря, где был оглашен приговор Улюкаеву, бывшему министру была передана брошюра от имени православных из Свято-Алексиевской пустыни. Ему сообщили, что в монастыре много детей и они будут молиться за него, передавала «Медиазона».

Бывшего главу Минэкономразвития признали виновным во взяточничестве и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначили ему штраф в размере 130 миллионов рублей. В срок наказания зачтен период домашнего ареста, таким образом, в колонии Улюкаев проведет не более семи лет. Он назвал приговор несправедливым, но отказался отвечать на вопрос о помиловании.

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